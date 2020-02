Thomas Verhaar over gelijkspel tegen Jong AZ: 'Dat is om ziek van te worden'

Excelsior-aanvaller Thomas Verhaar was zaterdagavond te gast in Ahoy bij Tennis Plaza. In gesprek met presentator Dennis Kranenburg keek Verhaar terug op de wedstrijd tegen Jong AZ, waarin Excelsior niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel.

Volgens Verhaar was die wedstrijd exemplarisch voor het seizoen van Excelsior. "We verdedigen niet goed, zeker de eerste helft. Tot de 2-0 achterstand speelden we echt slecht. Daarna namen we wat meer risico's, waardoor we op een 3-2 voorsprong kwamen. Dan moet je gewoon winnen, dat kregen we weer niet voor elkaar. Dat is om ziek van te worden."

Verhaar denkt een tactische verklaring te hebben waarom Excelsior de punten soms niet over de streep trekt. "We geven te veel ruimte weg, waardoor een ploeg als Jong AZ daar doorheen voetbalt. We doen de dingen die we met elkaar hebben afgesproken net niet goed genoeg. Het is nu zaak dat we dat gaan analyseren."

Veranderde doelstelling

De titel in de eerste divisie lijkt voor Excelsior ver uit het zicht verdwenen. Dat beaamt Verhaar ook. "Na de trainerswisseling hebben we ons ten doel gesteld de nacompetitie te halen en die zo goed als mogelijk af te sluiten. Alles wat extra komt, is mooi meegenomen. Het heeft geen zin voor ons nu naar de ranglijst te kijken. We moeten gaan winnen en zorgen dat ons spel verbetert. Als we wedstrijden als tegen Jong AZ blijven spelen, hebben we weinig in de nacompetitie te zoeken."

Het ontslag van een trainer, zoals Ricardo Moniz dit jaar bij Excelsior, is iets wat Verhaar fascineert. "Het is echt bijzonder om mee te maken. Ik heb het nu een aantal keer meegemaakt dat een trainer met wie je nauw samenwerkt van de ene op de andere dag er niet meer is. Dat is best emotioneel. Daarna komt er snel een nieuwe trainer. Ik denk dat Marinus Dijkhuizen het in zich heeft om de groep wat stabieler te laten presteren, maar dat gebeurt ook niet van de ene op de andere dag."

Het werken onder Marinus Dijkhuizen als trainer bij de Kralingers is heel anders dan onder Ricardo Moniz volgens Verhaar. "Onder Moniz was het altijd chaos. Hij liet ons nooit met rust, hij hield ervan om conflictsituaties te creëren om ons zo beter te maken. Dat werd daarna ook opgelost, dat was mooi om mee te maken. Dijkhuizen is een stabielere trainer. Hij wil vanuit een goede organisatie komen tot counters. Van daaruit moeten we gaan werken aan ons aanvallende spel."

Beluister het volledige interview met Thomas Verhaar bovenaan het artikel terug.