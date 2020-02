Wethouder komt in actie voor gedicht Rieneke Grobben

Een gedicht van Grobben is nu tijdelijk te lezen op de schutting bij de bouw van het Theater Zuidplein. Althans, er staan prullenbakken voor. En dat stoort de klager. Ook is er een straatbord voor geplaatst, staan fietsen in de weg en is er reclame overheen geplakt.

De klager stuurde een mail naar de wethouder met RTV Rijnmond in de cc: "Dit is zo volkomen respectloos ! ‘Op Noord’ zou niemand zoiets in zijn hoofd halen (...) Het doet mij keer op keer pijn te zien hoe totaal respectloos Zuid haar beroemde dochters en zonen ‘eert’".

De wethouder stuurde een mail terug, waarin hij belooft dit maandag te zullen uitzoeken.