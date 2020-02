Wapenweggooier opgepakt na zien camerabeelden

Bij metrostation Beurs op het Churchillplein in Rotterdam heeft de politie zaterdagavond een vuurwapen gevonden. Een 20-jarige man had kort daarvoor dat wapen weggegooid. Hij is na een achtervolging aangehouden.

De politie had de man via cameratoezicht al in de gaten.

Op het Churchillplein liep hij met een groepje jongeren dat zich vervelend gedroeg. Toen de politie de jongeren wilde controleren, rende de man weg.

De politie kon via cameratoezicht zien dat de man een wapen had weggegooid. Dat bleek doorladen te zijn. Even later werd de man opgepakt.