De piano redde het leven van Ako Taher

Ako Taher vluchtte in 1994 vanuit Irak voor de oorlog met Iran. Het duurde acht maanden tot Taher, zoon van een minister, in Nederland aankwam. De 'Kringloop-pianist' uit Maassluis blikte in Woorden en Daden op TV Rijnmond terug op die moeilijke tijd.

"Tussen Turkije en Griekenland was de reis het moeilijkst", vertelt Taher. "In het bos heb ik zelfs bladeren gegeten. Je liep achter de smokkelaar aan, die vertelde dat we een week onderweg zouden zijn. Opeens was de smokkelaar weg en dan ben je alleen."

Na twee dagen was er in zijn rugzak al geen eten meer. "Je moet overleven."

'Ik voelde me geen mens'

Taher kwam in Amsterdam terecht, maar ook daar was hij ongelukkig. Hij sliep onder een brug. "Ik voelde me geen mens. Ik had vieze kleren aan en mijn lichaam stonk", blikt hij terug.

Dankzij een piano van kringloopwinkel Piekfijn vond Taher de kracht om door te gaan. "Zestien jaar later heb ik in alle drie grote theaters opgetreden." De piano redde hiermee het leven van Taher.