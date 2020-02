Feyenoord, Sparta én tennisfinale op Radio Rijnmond

De uitzending begint om 14.00 uur en duurt tot en 19.00 uur. Dennis Kranenburg is de presentator.

Sparta trapt om half drie af op Het Kasteel. Het FC Groningen van Danny Buijs komt op bezoek. De finale van het ABN AMRO WTT tussen Félix Auger-Aliassime en Gaël Monfils gaat in Ahoy om half vier van start en Feyenoord begint om kwart voor vijf aan zijn uitwedstrijd bij PEC Zwolle.

Sander Verrips is de commentator bij Sparta, Clay Ruperti is de verslaggever in Ahoy en Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag bij PEC Zwolle-Feyenoord.

