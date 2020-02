Feyenoord toont veerkracht in de (doelpunten)regen van Zwolle: 3-4

De Rotterdammers begonnen de wedstrijd in Zwolle (traditioneel) slecht. Lennart Thy kon na vijf minuten zijn ploeg al op voorsprong schieten. Voormalig Excelsior-speler Mike van Duinen kon het zes minuten later nog erger maken. Hij schoot de bal van afstand achter Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Feyenoord herpakte zich in eerste instantie nog niet. PEC kreeg zelfs wat mogelijkheden op een derde treffer. Maar het was toch Feyenoord dat terugkwam in de wedstrijd. Leroy Fer, die in de beker tegen Heerenveen ook al trefzeker was, bracht zijn ploeg de aansluitingstreffer: 2-1. Dat was ook de ruststand in Overijssel.

Na rust kwam Feyenoord al vrij snel op gelijke hoogte. Een mooi afstandsschot van Steven Berghuis dwarrelde binnen: 2-2. Toch was het wéér PEC dat op voorsprong kon komen: Lennart Thy maakte zijn tweede. Daarna scoorde alleen Feyenoord nog.

Eerst maakte Steven Berghuis zijn tweede en twee minuten voor tijd kon aankoop Róbert Boženík Feyenoord bevrijden. Hij schoot op aangeven van Orkun Kökcü, via een been van een PEC-verdediger, binnen.

Scoreverloop

5' 1-0 Lennart Thy

11' 2-0 Mike van Duinen

38' 2-1 Leroy Fer

51' 2-2 Steven Berghuis

60' 3-2 Lennart Thy

65' 3-3 Steven Berghuis

88' 3-4 Róbert Boženík