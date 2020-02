VIDEO: Vliegtuig breekt landing af boven Rotterdam The Hague Airport

De harde wind in onze regio zorgt zondag voor spectaculaire beelden bij Rotterdam The Hague Airport. Een Transavia-vliegtuig uit de Spaanse stad Malaga moest vanwege die wind een doorstart maken.

"Het is niks spannends. Dit is een standaard procedure", laat een woordvoerder van de luchthaven weten. "Maar het klopt dat het vliegtuig last had van de wind. Dan is het gebruikelijk dat het toestel een extra rondje vliegt voordat het gaat landen."

Vanwege de doorstart kwam het vliegtuig zeventien minuten later aan op Rotterdam The Hague Airport.