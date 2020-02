LIVE: Sparta-FC Groningen (1-2)

Sparta speelt om half drie tegen FC Groningen. De ploeg van Henk Fraser kan dan een goede stap zetten richting lijfsbehoud. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond.

Sander Verrips is de commentator op Het Kasteel. Dennis Kranenburg presenteert de uitzending, die verder ook in het teken staat van de tennisfinale in Ahoy en de wedstrijd van Feyenoord bij PEC Zwolle.

Luister hieronder live mee.



Opstelling Sparta

Harush; Fortes, Vriends, Mattheij, Faye; Rigo, Harroui, Smeets, Auassar; Joosten, Rayhi

Scoreverloop

22' 0-1 Joel Asoro

32' 0-2 Ramon Pascal Lundqvist

49' 1-2 Mohamed Rayhi

Volg hieronder ook onze liveblog.