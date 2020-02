Sparta verliest van Groningen, Auassar en Rigo vallen geblesseerd uit

De wedstrijd begon voor Sparta nog hoopvol. Het kreeg na ongeveer kwartier voetbal een strafschop vanwege een overtreding van Groningen-aanvoerder Mike te Wierik. Mohamed Rayhi legde aan, maar Sergio Padt en de paal zorgden ervoor dat Sparta niet op voorsprong kwam.

Sterker nog, vijf minuten later kon Groningen zelf op voorsprong komen. Joel Asoro was er aan de rechterkant op snelheid vandoor en kon de bal in de linkerhoek plaatsen: 0-1. Tien minuten later werd het nog erger voor de Rotterdammers. Ramon Pascal Lundqvist kon na een lage voorzet van Deyovaisio Zeefuik binnenschieten.

Voor rust verloor Sparta ook Adil Auassar en Dante Rigo. Auassar raakte na een taclke geblesseerd aan zijn knie en Dante Rigo knalde hard op medespeler Bart Vriends. Rigo verliet het veld vervolgens groggy.

Vier minuten na rust kregen de Sparta-supporters weer hoop. Mohamed Rayhi kreeg opnieuw een kans om vanaf elf meter te scoren. Hij benutte deze strafschop wel en bracht de spanning terug in het duel.

Ondanks wat omzettingen van Sparta-trainer Henk Fraser kon Sparta echter niet heel gevaarlijk meer worden. Het bleef op Het Kasteel bij 1-2. Sparta blijft ondanks de nederlaag wel de nummer elf van de eredivisie.

Scoreverloop

22' 0-1 Joel Asoro

32' 0-2 Ramon Pascal Lundqvist

49' 1-2 Mohamed Rayhi