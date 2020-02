Gezocht: Afghanistan-veteraan die multitool in Vlaardingen verloor

Gevonden op maandag 10 februari in speeltuin aan de Stadhouderslaan in Vlaardingen

Van wie is de multitool die vorige week in Vlaardingen werd gevonden? De politie is op zoek naar de vermoedelijke veteraan van de multitool. De inscriptie op het zakgereedschap verwijst naar een missie in Afghanistan.

De eigenaar zou hebben deelgenomen aan de militaire missie in Camp Marmal in Mazar-e Sharif.

Politieagent Kor de Jong haalt het kleinood uit zijn kluisje op bureau Vlaardingen. "Het kan er nooit lang gelegen hebben, want de ingebouwde aansteker werkt nog prima", demonstreert hij.

Het stuk gereedschap met herinnerings-inscriptie werd gevonden op een speelplaats aan de Stadshouderslaan in Vlaardingen Holy. "Normaliter gaan gevonden voorwerpen naar de gemeente, maar wij vonden dit zo bijzonder ding dat we op Facebook een zoektocht zijn begonnen", vertelt De Jong. "Ook landelijke militaire organisaties delen het bericht met foto en zoeken mee".

Mysterie

Op de achterzijde van het gereedschap staan twee Nederlandse voornamen, een Arabische vertaling daarvan en een datum. "We zeggen niet wat daar precies staat want dat weet uiteraard alleen de rechtmatige eigenaar", zegt de politieman. "Verder zit er een werkend lampje op, een kompas en wat kleine mesjes. De aansteker werkt ook nog. We hopen het mysterie snel op te lossen. Heel lang kan het attribuut er niet gelegen hebben", vertelt De Jong.

06-nummer