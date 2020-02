Herbert en Mahut winnen dubbelfinale in Rotterdam: 'We bleven bij elkaar'

Het is de tweede keer dat het duo wint in Rotterdam. In 2018 wonnen de Fransen ook al.

Herbert vond het een lastige wedstrijd. "We speelden tegen een goed team. De halve finale en finale waren lange wedstrijden waar het maar om een paar belangrijke punten ging. Je moet dan gefocust en kalm blijven en hopen dat je de gelukkige bent die wint."

De kracht van het koppel ligt in de goede samenwerking. "Zoals vaker bleven we bij elkaar, ook in moeilijke tijden. Dat is misschien de reden dat we wonnen."

Bekijk hierboven een gesprek met Hugues en Herbert.