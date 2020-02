Acties bij containerterminal APMTR

Het personeel van APMTR op de Maasvlakte is zondag begonnen met langzaamaanacties. Dat betekent dat al het werk langzamer wordt afgehandeld. Ook is er overleg bij het wisselen van de ploegen.

Het personeel is de acties begonnen, omdat er over de toekomst van de terminal te weinig duidelijkheid is. Het bedrijf op de Maasvlakte wordt verkocht aan Hutchinson ook eigenaar van ECT. De gesprekken tussen het bedrijf en de vakbonden hebben volgens het personeel geen zekerheid over de toekomst opgeleverd. Via de acties hoopt het personeel dat wel af te dwingen.