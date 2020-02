Monfils verslaat Auger-Aliassime en wint het ABN AMRO World Tennis Tournament

Gaël Monfils heeft zondag in Ahoy Rotterdam het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. De Fransman leek tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime een makkelijke middag te krijgen, maar in de tweede set kreeg Monfils het na een aantal gemiste matchpoints toch lastig. Desondanks kon hij de zege naar zich toe te trekken in twee sets: 6-2 en 6-4.

Het was een partij tussen de ervaren Monfils en de jonge talentvolle Auger-Aliassime. Dat was in de eerste set ook te zien. De Canadees was vaak slordig en daar profiteerde zijn Franse tegenstander gretig van.

In de tweede set was het eigenlijk lang hetzelfde verhaal. Monfils ging in sneltreinvaart richting een matchpoint, maar benutte die meerdere keren niet. In plaats daarvan pakte Auger-Aliassime een break en behield hij zijn servicegame: 5-4. Daarna kon Monfils orde op zaken stellen en de wedstrijd binnenslepen.

Het is de tweede keer dat Monfils wint in Rotterdam, vorig jaar was hij ook al de winnaar.