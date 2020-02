Sliedrecht Sport sterker dan VCN in regionale bekerfinale

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben zondag in 's-Hertogenbosch de bekerfinale tegen VCN gewonnen. De eredivisionist was met 3-0 te sterk voor de stuntploeg uit Capelle aan den IJssel, die uitkomt in de topdivisie.

In de eerste set had VCN geen antwoord op het spel van Sliedrecht Sport. Het team van trainer Vera Koenen haalde die met 25-14 binnen. De tweede set was wel spannend. Sliedrecht Sport en VCN hielden elkaar lang in evenwicht, maar de Capellenaren konden die set niet naar zich toe trekken (33-31).

Maar het verzet van VCN was tijdens de derde en laatste set gebroken. Sliedrecht Sport sleepte die met 25-14 binnen. Daarmee pakten de Sliedrechtse volleybaldames voor het derde jaar op rij de nationale beker.