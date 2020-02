Robert Bozenik over winnende goal voor Feyenoord: 'Kwamen veel emoties los'

Na de goal vierde Bozenik het met het uitvak. "Er kwamen veel emoties los. Het is mijn eerste goal in de eredivisie en voor Feyenoord: ik ben heel erg blij."

Na zijn goal trok hij zijn shirt uit en ontving hij een gele kaart. "Het is de eerste en de laatste keer, anders wordt het een probleem. Het waren gewoon veel emoties, ik ben heel blij."

Feyenoord kende een slechte eerste helft, maar leefde in de tweede helft op. "We speelden goed in de tweede helft, met twee mooie goals van Steven Berghuis. Hij is heel belangrijk voor ons."

