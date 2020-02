Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'Kracht van dit elftal om zo terug te komen'

Trainer Dick Advocaat bleef opnieuw ongeslagen in de Nederlandse competitie met Feyenoord. PEC Zwolle werd, ondanks een snelle 2-0 achterstand, met 3-4 verslagen door de Rotterdammers. "Een terechte overwinning, door de manier waarop wij speelden", zei Advocaat na afloop tijdens de persconferentie.

Feyenoord startte, niet voor het eerst in Zwolle, matig tegen de nummer zestien van de eredivisie. "Daar hadden wij de spelers nog zo voor gewaarschuwd. Het was totaal onnodig. Maar het is wel de kracht van dit elftal om zo terug te komen."

Minder goed nieuws is er te melden over Luis Sinisterra, hij viel pal voor rust geblesseerd uit. "Dat ziet er niet goed uit", baalt Advocaat. "De vooruitzichten zijn niet positief."