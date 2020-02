Karateka-legende Loek Hollander overleden

Hollander startte in 1962 met het beoefenen van Kyokushin en werkte zich hiermee omhoog in deze tak van sport. Kyokushin is de hardste variant karate die er bestaat. Ook bracht Hollander een tijdje in Japan door, waar hij trainde onder de Japanse karatelegende Sosai Oyama.

Vervolgens keerde de Rotterdammer terug naar Nederland om de Kyokushin in Europa te verspreiden. Hij was één van de grootste karateka's ter wereld.

Shihan

Vanwege zijn verdiensten kreeg hij de titel Shihan, wat 'Meester' betekent. "Hollander was wereldberoemd. Overal waar hij kwam, dwong hij respect af", vertelt Paul Lorist, vriend van Hollander en secretaris van de Nederlandse Kyokushin Karate Organisatie (NKKO).

In Kralingen had Hollander een sportcentrum aan de 1e Jerichostraat, waar veel jongens en meiden van hem training hebben gehad. Hij was erevoorzitter van de karate-organisaties NKKO en KWF.

Twee jaar geleden werd zijn tachtigste verjaardag groots gevierd. Meer dan honderd karateka's brachten bij station Kralingse Zoom een groot eerbetoon aan Hollander.