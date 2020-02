Steven Berghuis na zege Feyenoord in Zwolle: 'Het was een spektakelstuk'

Steven Berghuis is altijd belangrijk voor Feyenoord tegen PEC Zwolle en dat was zondag niet anders. Hij maakte twee goals - waarvan één wonderschone van grote afstand - en nam de Rotterdammers bij de hand (3-4). PEC Zwolle ligt Berghuis altijd wel. "Dat is denk ik toeval, de teams veranderen elk jaar, je speelt nooit tegen hetzelfde elftal."

"Maar ik heb wel genoten, moet ik zeggen. Het was een spektakelstuk", aldus Berghuis. "Op kunstgras, het veld was nat, het ging snel, ik vond dat wel lekker."

AZ

Feyenoord nadert AZ op de ranglijst, het verschil is nog maar vier punten in het voordeel van de nummer twee van de eredivisie. Toch blijft Berghuis voorzichtig over de kansen van Feyenoord om de Alkmaarders voorbij te gaan. "We hebben het niet in eigen hand. De derde plek wel."

Berghuis genoot van Robert Bozenik, die als invaller de winnende maakte voor Feyenoord kort voor tijd. "Een leergierige jongen. Hij is superblij dat hij hier is en staat overal voor open. Een jongen met kwaliteit, hij bracht energie in de ploeg."