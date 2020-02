Voorstel: 'Laat Rotterdamse nachtwinkels langer open'

De Rotterdamse nachtwinkels moeten langer open kunnen. Dat vinden Denk, D66 en VVD in de Rotterdamse gemeenteraad. Ze dienen daarom een voorstel in om openingstijden te verruimen en beperkingen voor nachtwinkels weg te nemen.

Op dit moment is het zo dat Rotterdamse nachtwinkels tot 01:00 uur in de nacht open mogen zijn.

Verder willen Denk, D66 en VVD ondernemers meer ruimte geven om een avondwinkel te kunnen openen. In de huidige regelgeving is het zo dat er maximaal één nachtwinkel per vijftienduizend inwoners mag zijn in elk Rotterdams gebied. Er is een wachtlijst om een avondwinkel te mogen starten.

Het voorstel wordt donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad besproken.