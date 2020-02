Het weer van vandaag: enkele buien

Vandaag begint de dag met veel zon en is het droog. Eind van de ochtend of vanmiddag trekken vanuit het westen enkele gure buien over de regio met kans op korrelhagel, onweer en windstoten. Het wordt 9 graden en de zuidwestenwind waait vrij krachtig en langs de kust krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Vanavond eerst nog enkele buien, vannacht blijft het droog en zijn opklaringen aanwezig. Het koelt af naar 6 graden en de westen- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard.



Morgen laat de zon zich met regelmaat zich en bestaat er in de loop van de dag landinwaarts kans op een bui. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. In de middag wordt het 10 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Vooruitzichten

Het blijft voorlopig tot in het weekend wisselvallig en er staat een stevige wind. In het weekend wordt meer wind verwacht en bestaat er opnieuw kans op zware windstoten tussen 75 en 100 km/u. Er vallen geregeld regen/buien, maar er komen ook dagdelen voor dat het meevalt en de zon even schijnt.