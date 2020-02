Recordopbrengst Sporten voor Sophia: 628.019 euro

De jaarlijkse fietsmarathon Sporten voor Sophia heeft dit weekend bijna 630 duizend euro opgeleverd voor het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. De opbrengst is bijna honderdduizend euro hoger dan een jaar eerder.

Meer dan 2200 sporters werkten zich dit weekend in het zweet in het Topsportcentrum Rotterdam. Het was de 29e editie van Sporten voor Sophia. De opbrengst van dit jaar is bedoeld voor het realiseren van het eerste Kinderhersencentrum van Europa.

Het speciale centrum moet kinderen met een hersentrauma, ontwikkelingsachterstand, gezichtsafwijking, Multiple Sclerose (MS), epilepsie of autisme zorg op maat bieden. "Hoe vroeger je ingrijpt als er iets mis is, hoe beter de hersenen in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden", geeft het Erasmus MC aan.

De opbrengst van precies 628.019 euro ontroert kinderneurochirurg Marie-Lise van Veelen-Vincent. Ze kan met het geld nog dit jaar starten aan de voorbereidingen voor een Kinderhersencentrum.

In het Kinderhersencentrum gaan verschillende disciplines nauw samenwerken, zoals psychiaters, neurologen en KNO- en oogartsen. Deze zogeheten multidisciplinaire zorg is volgens Van Veelen onmisbaar.

"Daarnaast integreren we zorg en onderzoek met als doel om nieuwe behandelingen en inzichten snel en veilig bij de patiënt te brengen. Daarmee komt voor hersenaandoeningen die eerder als onbehandelbaar werden beschouwd met de oprichting van het Kinderhersencentrum zicht op therapie."