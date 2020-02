Zelfde busrit, zelfde route, andere prijs: 'Geef mij de strippenkaart maar terug'

Maat pakt vier keer per week de bus van Rotterdam-Prins Alexander naar Kralingse Zoom. De ene dag kost dit ritje hem 2,14 euro, maar de andere dag betaalt hij voor dezelfde reis tachtig cent meer.

Dat tikt per maand aardig aan, merkt hij. "Dan gaat het toch om 4 of 4,50 euro. En dan reis ik maar vier dagen per week", zegt hij. "Ik krijg van mijn baas een bepaald bedrag qua reiskosten, maar daar kom ik niet mee uit." Zijn baas berekent de reiskosten namelijk via de 9292-app, maar de prijzen daarvan komen dus niet overeen met de werkelijke kosten van Maat.

De Rotterdammer trok eerder aan de bel over het probleem. "Eerst via Facebook. Toen kreeg ik de reactie dat de bus ook een andere route kon rijden waardoor de reis duurder was. Dat vond ik een beetje een lullige opmerking, want de bus kan hier maar één kant op."

Daarna kreeg hij de mededeling dat hij het te veel betaalde geld zelf kan terugvorderen. "Dat betekent dat ik het elke dag moet nakijken, dit elke dag moet invullen op hun website. En dat met terugwerkende kracht van 2,5 maand. Ik heb wel betere dingen te doen."

Tweede keer

De RET zegt dat een storing de boosdoener is. En dat is niet voor het eerst. In januari ging het ook mis door de nieuwe in- en uitcheckapparaten. Het ging toen in totaal om tienduizenden euro's.



"Volgens de RET ligt het aan de software, waardoor de bedragen niet kloppen", zegt Maat. "Ik hoor in de wandelgangen dat het in elke bus zo is. Dat kan mensen veel geld schelen en het is makkelijk verdienen voor de RET."

Maat ziet de strippenkaart graag terugkeren. "Dan weet je tenminste dat je een uur mag reizen binnen een bepaalde zone." Hij baalt van de problemen. "Ze moeten de bussen vrijgeven tot het probleem opgelost is. Je kan niet verwachten dat de reiziger opdraait voor de kosten van de RET."

RET

Volgens de RET gaat het nu om een andere storing aan de incheckapparatuur dan in januari, maar is de uitkomst voor de reiziger hetzelfde: er is teveel betaald. "Als mensen uitstappen op het eindtraject van een bus, wordt er soms teveel in rekening gebracht. Dat verdient niet de schoonheidsprijs", zegt woordvoerder Rolf Harbers. "We roepen vandaag een team bijeen om de onderste steen boven te krijgen."

Hoeveel reizigers in totaal gedupeerd zijn, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend om hoeveel geld het gaat. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. "We gaan het geld absoluut terugbetalen, dat staat als een paal boven water. Reizigers hebben daar recht op."