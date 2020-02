Ook burgemeester Nissewaard voor landelijk messenverbod: 'Wet is toch een spiegel van wat wij normaal vinden?'

Burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard pleit voor een landelijk messenverbod. "Als we het allemaal niet normaal vinden dat jongeren van 14, 15 jaar met een mes op straat over straat zwerven, waarom zetten we het dan niet in de wet?", vraagt hij zich af.

Een 14-jarige jongen werd begin november neergestoken in Spijkenisse. Bij een beroving afgelopen weekeinde werd een 17-jarige Spijkenisser in zijn arm en gezicht gestoken. Maar ook in Ridderkerk en Rotterdam waren afgelopen maanden steekincidenten waarbij jongeren werden opgepakt als verdachten.



"Ik ben nu een jaar burgemeester en ik ben een aantal malen geconfronteerd met nare incidenten. Het is niet uniek in Nissewaard, maar het is helaas door het hele land zo", zegt Van Oosten. "Dan heb ik als burgemeester zelf een taak te vervullen. Ik ga met de gemeenteraad aan de slag om allerlei maatregelen lokaal te treffen."

Daaronder valt bijvoorbeeld het aanscherpen van de lokale regelgeving in de algemeen plaatselijke verordening (APV), om te komen tot een messenverbod. "Maar toen ik ermee sprak met mijn collega uit Ridderkerk (burgemeester Anny Attema, red.), stelden we ook: Het is toch eigenlijk vreemd dat we dit in lokale regelgeving moeten vatten?"

Hij stelt voor dat de landelijke politiek zijn licht erop gaat schijnen. "De wet is toch een spiegel van wat wij normaal vinden. Dan heb je een prima basis als burgemeester om aan de hand daarvan bestuurlijke maatregelen te nemen."



Verschillen tussen gemeenten

Tot er landelijke regelgeving is, gaat Van Oosten binnen zijn gemeente aan de slag. Maar dan krijg je wél verschillende regels binnen de gemeenten in Nederland. "De ene gemeente neemt het bijvoorbeeld wel op in de APV, en de ander niet. Ik moet het eerste weldenkende mens nog tegenkomen die denkt dat het normaal is dat een 15-jarige met een mes op zak loopt."

Een wet voor een landelijk messenverbod kan nog zeker een jaar duren voor dat wordt doorgevoerd. "Het gaat ons er niet zozeer om wat wíj voorleggen, maar misschien zijn er wel betere ideeën", zegt Van Oosten. "Laat de landelijke politiek ook zeggen dat de wetgeving op dit punt helder moet zijn."

Handhaven

Of een landelijk verbod van messen te handhaven zou zijn, vindt de burgemeester een relevante vraag. "Ik zeg niet dat het handhavingsvraagstuk is opgelost met opname in de wet. Maar het hoort wel bij elkaar. Als ik nu een aantal keer geconfronteerd wordt met zoiets heftigs als kinderen met messen, vind ik het mijn taak om daarvan iets te vinden in de richting van de landelijke politiek. Een 13-jarige is geen kleuter meer. Die weet dat het niet normaal is om met een mes te lopen."