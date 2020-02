'Alle Oekraïense MH17-aanklagers uit functie gezet'

Alle officieren van justitie in Oekraïne die onderzoek deden naar de vliegramp met de MH17, zijn uit hun functie gezet. Dat meldt NRC. Het Openbaar Ministerie (OM) in Oekraïne voert de ontslagen uit onder de vlag van corruptiebestrijding.

Vliegtuig MH17 van Malaysia Airlines stortte op 17 juli 2014 neer. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven. Onder de 196 Nederlanders waren zeker vijftien passagiers uit onze regio.

Internationaal samenwerkingsverband

Het Joint Investigation Team (JIT), een internationaal samenwerkingsverband, doet al jaren onderzoek naar de ramp. Twee officieren die namens Oekraïne in dit team zaten, zijn ook uit hun functie ontheven. Eén van de twee is nog wel in dienst en betrokken bij het onderzoek, maar mag zich geen officier van justitie meer noemen. Volgens het Landelijk Parket in Rotterdam is plechtig beloofd dat haar kennis en ervaring behouden blijven voor het onderzoek.

Volgens de ontslagen officieren is hun vertrek een zware klap voor het onderzoek naar de ramp. "Niemand kent het dossier dat wij in vijf jaar hebben opgebouwd", zegt een onderzoeker tegen NRC . Ook het Nederlandse OM sprak eerder zijn zorgen uit over de continuïteit naar het onderzoek.

MH17-proces

De ontslagen vallen op de vooravond van het MH17-proces in Nederland, dat begin maart op de rol staat. Drie Russische en één Oekraïense verdachte staan dan terecht. Volgens betrokkenen zal de schade door de ontslagen hieraan meevallen. De Oekraïense officieren hebben hun dossiers namelijk afgelopen zomer afgerond.

Een ander verhaal is dat voor het onderzoek naar andere verdachten. "Ik wilde bewijzen dat de Russische regering schuld heeft aan de ramp. Mijn opvolgers moeten vanaf nul beginnen."