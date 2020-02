Bozenik en Everse in FC Rijnmond

Oud-Feyenoorder Jan Everse is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. We praten na over winst van Feyenoord op PEC Zwolle (4-3) en de nederlaag van Sparta tegen FC Groningen (2-1).

Ook komt de nieuwe spits Robert Bozenik aan het woord in de voetbaltalkshow. Hij maakte de winnende goal in het uitduel met PEC Zwolle. Daarnaast praten we na over de wedstrijden van Excelsior en FC Dordrecht en blikken we vooruit op de komende wedstrijden van de regionale topclubs.

Naast de voormalig trainer zitten ook Sinclair Bischop en Emile Schelvis aan tafel bij presentator Peter van Drunen.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.