'Breng Rotterdamse kinderen vaker naar tandarts'

'De tandarts zit niet bij iedereen in het systeem'

Eén op de drie Rotterdamse kinderen gaat niet naar de tandarts, ondanks dat die voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Daarom slaan tandartsen in Rotterdam de handen ineen om deze kinderen toch naar de tandarts te krijgen.

Ter vergelijking: het landelijke cijfer van kinderen die niet naar de tandarts gaan, ligt lager. Dat is één op de vijf kinderen.

Het initiatief komt van JTV Mondzorg voor Kids, de vroegere schooltandarts. "We geven veel voorlichting aan ouders en dan horen we elke keer dat zij niet weten dat de tandarts gratis is. Zij denken dan dat de tandarts bij de aanvullende verzekering hoort. Die verzekering hebben die ouders vaak niet", vertelt medewerker Mariska de Voogd.

Eetpatroon in bepaalde culturen

Behalve dat de tandarts niet bij ieder gezin 'in het systeem zit', zorgt volgens De Voogd ook het eetpatroon voor slechte kindergebitten.

"In bepaalde culturen wordt veel zoetigheid gegeten", legt De Voogd uit. Uit onderzoek van het Erasmus MC onder 10 duizend kinderen blijkt dat kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond vijf keer zoveel gaatjes hadden als autochtone kinderen van zes jaar oud.

Daarom pleit De Voogd dat ouders bij kinderen tot tien jaar 'napoetsen'. "De discipline voor het poetsen ligt niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de ouders."