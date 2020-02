Podcast: 'We moeten Bozenik niet meteen op een voetstuk plaatsen'

Dick Advocaat is bezig aan een imposante reeks bij Feyenoord met elf wedstrijden zonder nederlaag in de competitie. Met de 4-3 overwinning tegen PEC Zwolle liet Advocaat alweer de negende overwinning in de eredivisie noteren.

In de wekelijkse voetbalpodcast van de sportredactie van Rijnmond blikken we terug op de afgelopen speelronde in de eredivisie. "Heel vaak werkt het niet, een nieuwe trainer, maar de komst van Advocaat bij Feyenoord maakt een significant verschil", zegt Sinclair Bischop. "Nou, het is heel simpel. Advocaat laat Feyenoord naar de mogelijkheden voetballen en Stam liet Feyenoord naar de onmogelijkheden spelen", voegt Ruud van Os toe.

'We moeten Bozenik niet meteen op een voetstuk plaatsen'

Jorgensen kon niet spelen vanwege een teenblessure. Zijn vervanger Sinisterra viel ook geblesseerd uit en daarom kreeg Robert Bozenik de kans zich te bewijzen. De 21-jarige Slowaak ontpopte zich tot held door de winnende goal te maken. "We moeten wel oppassen dat we Bozenik niet meteen op een voetstuk zetten", zegt Van Os.

'Ik zou me zorgen maken om een eventueel vertrek van Berghuis'

Ook uitblinker Steven Berghuis komt uitgebreid ter sprake. "Hij nam zijn ploeg bij de hand toen ze het moeilijk hadden", merkt Bischop op. Ook ziet Van Os dat zijn gedrag enorm verbeterd is. "Daarom denk ik dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in de Kuip. Als hij naar het EK gaat, is hij waarschijnlijk geen basisspeler. Dan is hij wel international. Spartak Moskou zou nu geïnteresseerd zijn. Ik zou me als Feyenoord toch druk gaan maken over het naderende vertrek van Berghuis." Bischop verwacht dat de aanvoerder Feyenoord een slordige vijftien miljoen euro gaat opleveren als hij vertrekt.

Beluister hierboven de volledige podcast waarin ook de verrichtingen van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht uitgebreid aan bod komen. Je hoort sportverslaggevers Ruud van Os, Sinclair Bischop en Jan Jaap Pruysen onder leiding van presentator Peter van Drunen.