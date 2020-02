Meer anti-Joodse incidenten, ook veel voorvallen in Rotterdam

Een van de voorvallen was bij deze synagoge in Rotterdam. Foto: Google Streetview

Het aantal gevallen van discriminatie naar Joden of het Jodendom in Nederland is vorig jaar sterk gestegen. Het aantal meldingen (182) is zelfs het hoogst in dertig jaar. Veel incidenten in de Rotterdamse regio spelen rond voetbal en Feyenoord, maar het gaat ook om andere voorvallen. Dat meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Vergelijkbaar met 2018 steeg het aantal voorvallen met 35 procent. De grootste stijging had plaats in de categorie het dagelijks leven. Vooral het aantal scheldpartijen nam toe: van 18 naar 44. Ook bij (anti-Israël)demonstraties, die met name in Amsterdam werden gehouden, waren meer anti-Joodse uitingen.

Ook rond voetbalwedstrijden worden voorvallen gemeld. Het gaat om dertien gevallen, waarbij het in acht zaken om incidenten rondom wedstrijden van Feyenoord of gedrag van aanhangers van de club gaat.

Voorbeelden

In het rapport dat CIDI maandag uitbracht , staan diverse voorbeelden van discriminatie. In sommige gevallen gaat het om gedetailleerde omschrijvingen van voorvallen, die bij het centrum gemeld zijn. Een aantal voorbeelden:

Een melder is aanwezig bij het Bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag. Wanneer het festival 's avonds bijna is afgelopen, hoort hij een grote groep mensen de leus 'Joden aan het gas' roepen. Wanneer de melder op het groepje afstapt en hen maant te stoppen, wordt hij uitgescholden met 'kankerjood'. Ook krijgt hij toegeschreeuwd 'ga terug naar Amsterdam'. Hij krijgt daarnaast van sommigen een duw. De melder heeft een Ajax-pet op, de relschoppers blijken Feyenoord-fans te zijn.

In de appgroep van een studentenvereniging in Rotterdam gaat het over een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, waarop iemand een Jodenster deelt, bij wijze van grap of provocatie. Op zijn beurt veroorzaakt dit een reeks ‘memes’ en ‘stickers’ van clichés met betrekking tot nazi’s en de Jodenvervolging.

Bij de aankomst van de Ajax-spelersbus bij de Kuip voor Feyenoord-Ajax (27 januari) roepen vijf supporters antisemitische leuzen naar de spelers. Ze worden direct aangehouden door de politie. Een van de verdachten krijgt uiteindelijk een boete opgelegd. Een andere, minderjarige fan moet als straf een bezoek brengen aan het Anne Frankhuis in Amsterdam.

Garagehouder

Een gebruiker van Facebook stelt in een besloten groep een vraag over een garage in Rotterdam. De filiaalhouder van een garage antwoordt hierop met: 'Bismillehi Rahmani raheem, ik praat niet met joden". Ook schrijft hij: 'Haha, een jood die wallah zegt. Wisten jullie maar wat allah inhoud en voor de vieze orthodoxe joden klaar heeft staan: helle vuur'.

Een groep Feyenoordsupporters onderweg naar de wedstrijd tegen Rangers FC roept in de trein onder meer 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' en 'Bijlmermeer, nog een keer' (verwijzend naar de Bijlmerramp in 1992).

Een man staat te wachten op een afspraak op het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam, naast de synagoge in dezelfde straat. De man is aan zijn kleding (zwarte jas, hoed en keppel) duidelijk als Joods herkenbaar. Een jong gezin met een vader, moeder en zoontje van 5, 6 jaar oud loopt langs. De drie kijken de man aan bij het passeren. Het jongetje roept: 'Hé, jij Jood, ik ga je doodschieten!' De ouders van het jongetje lachen schaapachtig naar de man, maar grijpen niet in en zeggen niks tegen hun kind.

Topje van de ijsberg

Het CIDI maakt zich grote zorgen over de stijging van het aantal antisemitische incidenten. De organisatie vreest dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. De slachtoffers doen zelden aangifte, omdat ze denken dat het niets uithaalt. Daarnaast, blijkt uit meerdere voorvallen, dat ze geregeld op onbegrip stuiten als ze wel melding doen. Het CIDI wil dan ook dat politie en justitie investeren in het wekken van vertrouwen bij slachtoffers van antisemitisme.