Luister hier de complete uitzending met burgemeester Aboutaleb terug

Iedere maand is de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, te gast in de studio van Radio Rijnmond. Presentator Ruud de Boer neemt niet alleen de laatste actualiteiten met hem door, maar legt hem ook jouw vragen voor.

Maandagavond ging hij in op de 'messenproblematiek' waar Rijnmond al eerder melding van maakte in Nissewaard en Ridderkerk. Ook ging hij in op vragen over een mogelijke bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord. En: Aboutaleb maakte bekend dat hij vanaf april één dag in de week in de wijk Carnisse gaat werken.

Luister het hele gesprek terug door de afbeelding te swipen en op de audiotegel te klikken. Of luister via de podcast: zoek op

'De Verdieping met Ruud de Boer'.