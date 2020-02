Stel je vraag aan burgemeester Aboutaleb

Iedere maand is de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, te gast in de studio van Radio Rijnmond. Presentator Ruud de Boer neemt vanaf 19:00 uur niet alleen de laatste actualiteiten met hem door, maar legt hem ook jouw vragen voor.

Bel nu al 010 - 436 44 36 of stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl met als onderwerp: 'Vraag voor burgemeester Aboutaleb'.

Niet in de gelegenheid om maandagavond om 19:00 uur te luisteren? Luister na achten het gesprek terug door de afbeelding te swipen en op de audiotegel te klikken. Of luister via de podcast: zoek op 'De Verdieping met Ruud de Boer'.