Rotterdam wil internationale school voor expats

Rotterdam wil een internationale school binnen de stadsgrenzen waar kinderen terecht kunnen vanaf de peuterleeftijd tot en met de middelbare school. De school moet Rotterdam aantrekkelijker maken voor de expats. Eind 2020 moet duidelijk zijn of een dergelijke school haalbaar is.

Volgens de gemeente zorgt betaalbaar internationaal onderwijs voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven.

Internationale bedrijven en instellingen als Erasmus MC, Erasmus Universiteit en Rotterdam School of Management zijn voor een deel afhankelijk van hoogopgeleide werknemers uit het buitenland. De verwachting is dat de vraag naar internationale kenniswerkers de komenden jaren sterk toeneemt, maar nu al blijven veel vacatures onvervuld.

Samenwerking

Als locatie voor de internationale school wordt gedacht aan de Bentincklaan in Rotterdam-Blijdorp. Daar is nu al een aantal internationale scholen gevestigd (oa. Rotterdam International Secondary School, Harbour International and Bilingual School, Montessori Lyceum). Deze scholen gaan samenwerken en ook de faciliteiten van atletiekvereniging Rotterdam Atletiek worden bij de nieuwe school betrokken.

Of Rotterdam inderdaad een nieuwe internationale school krijgt, moet blijken uit een haalbaarheidsonderzoek. Eind dit jaar is dit onderzoek afgerond en wordt er een besluit genomen.