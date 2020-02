Minister Grapperhaus laat het Openbaar Minister beter in de gaten houden. Dat heeft hij de Tweede Kamer beloofd. Die hadden om scherper toezicht gevraagd na een affaire tussen twee hoofdofficieren in Rotterdam.

De top van het OM was op de hoogte van die relatie, maar greep niet in. Een onderzoekscommissie concludeerde dat justitie het eigen toezicht niet op orde had.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid versterkt nu het toezicht. Ook wil hij vaker overleggen over gevoelige kwesties.