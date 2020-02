Vlaardingse zeilmakerij De Bruijn maakt doorstart na verwoestende brand

Een dood vogeltje. Zo oogde Vlaardinger Cor de Bruijn de periode na de brand in de Vlaardingse Wilhelminahaven eind mei vorig jaar. "Mijn vrouw zei dat ook steeds", lacht De Bruijn. Maar er is reden tot lachen, want zaterdag opende de zeilmakerij de deuren van een nieuwe pand op een nieuwe locatie. "Hier kunnen we de komende tien jaar weer vooruit."

Bij de brand op 28 mei in Vlaardingen gingen enkele bedrijven in rook op. De zeilmakerij was er eentje van. "We zijn 27 jaar geleden daar begonnen. Eigenlijk mijn broer John samen met Joop Meijer. Ik kwam er drie jaar later bij", vertelt Cor de Bruijn vol vuur, in aanwezigheid van broer John en de gepensioneerde zeilennestor Joop Meijer.

"Ik geloof niet in 'in de brand uit de brand', want dat is het echt niet. Je moet wel proberen als zoiets je overkomt er een positieve draai aan te geven." Met hulp van zijn vrouw, familie en vrienden is het gelukt om een nieuw pand in te richten op het terrein waar tuincentrum Staelduinse Bos in Vlaardingen stond. Hiermee maakt De Bruijn een doorstart.

Mercedes onder de naaimachines

De druk bezochte openingsreceptie doet de familie De Bruijn goed. Emoties ook, want er zijn momenten van twijfel geweest.

"Er staat weer een zeilmakerij, helemaal zoals het moet wezen." De gepensioneerde Meijer is te gast en kruipt meteen achter een van de industriële naaimachines in het pand waarmee reclamedoeken, scheepszeilen, en andere kunststofdoeken worden gemaakt.

"Die hadden wij vroeger niet, hoor. Ik begon met een tweedehandsje van de beroemde zeilmaker Van Roon uit Vlaardingen", zegt Meijer. "Dit is de Mercedes onder de naaimachines", pronkt een blije Cor de Bruijn bij zijn gereedschap.

Knoop

Op dinsdag 18 februari gaan de deuren officieel open voor de klanten. "Maar eerst gaan we even de toren van de Laurenskerk in Rotterdam op, inspectie van een lijn van ons die daar hangt."

Of de drie zeilmakers ook thuis hun mannetje staan, wanneer een knoopje van het overhemd valt. "Nee, dat kunnen we niet. Dat is heel ander werk", lachen ze in koor.

Ondertussen is het dode vogeltje dat Cor lang was weggevlogen in de stevige wind van storm Dennis. Wind in de zeilen en voort in Vlaardingen.