Studenten ervaren hoge studiedruk: 'Je bent een mens, geen robot'

De druk onder studenten om snel af te studeren, is hoog. Zo hoog, dat het in sommige gevallen leidt tot depressies en burn-outs bij studenten. Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) ging maandagochtend in de 'livingroom' op de campus met studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in gesprek over dit onderwerp.

"Er zijn veel studenten met depressies, burn-outs of eenzaamheid", zegt vierdejaars geneeskundestudent Nizar. Hij ging maandag het gesprek aan met de minister. "We hebben ervaringen gedeeld van studenten die het moeilijk hebben. Ze zijn 18 jaar, nog kind en moeten dan studeren én presteren."

Minister Van Engelshoven onderschrijft de druk vanuit de samenleving om succesvol te zijn en snel te studeren. "Ik hoor van de studenten dat ze behoefte hebben aan een plek zoals deze", zegt ze vanuit de huiskamer. "Om met elkaar te delen dat je niet elke dag succesvol hoeft te zijn. Dat het inderdaad soms zwaar is en dat je elkaar af en toe nodig hebt om op adem te komen."

Ze erkent dat er meer is dan een ruimte om te praten. Zelf studeerde de minister in de jaren '80. "Dat was vóór social media en de mobiele telefoon. Toen had je minder druk om elke dag vrolijk, mooi en succesvol te zijn."

Minder druk en betere begeleiding

De minister kijkt momenteel concreet naar andere manieren om de universiteit te bekostigen. "We moeten er voor zorgen dat er financiële ruimte komt om de studenten te begeleiden. Wat ik vandaag heb gehoord, is dat het helpt. Studenten vragen eigenlijk om twee dingen: minder druk op het snel afstuderen, en goede begeleiding in de eerste zes maanden van de studie. Dan zijn ze op hun kwetsbaarst."

Ook Rutger Engels, rector magnificus van de universiteit, erkent de druk. "De studenten van de afgelopen decennia zijn ook veel perfectionistischer geworden. We merken dat ze veel druk en stress ervaren. Daar moeten we behoorlijk wat aan doen."

Engels geeft aan dat de Erasmus Universiteit erom bekend staat veel te verwachten van studenten. "Voor ons is belangrijk dat studenten niet alleen goed onderwijs volgen, maar ook werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. We willen ze naast alle vakken ook beter voorbereiden op het leven en werken in de maatschappij."

De Erasmus Universiteit formuleerde vorig jaar een plan, samen met studenten, medewerkers en de universiteitsraad. "Hoe kunnen we helpen bij die studiedruk?", was daarbij de vraag. "Enerzijds is het gericht op de preventie en anderzijds op betere doorverwijzing als studenten problemen ervaren. We voeren ook gesprekken over de zwaarte van het curriculum."

Signaal

Engels vindt het bezoek van de minister maandag een belangrijk signaal. Daar is student Nizar het mee eens, al vindt hij ook dat studenten zich meer moeten uitspreken. "Altijd als je vraagt aan iemand hoe het gaat, zegt diegene: 'Goed, lekker druk'. Maar nee, zeg nou een keer hoe het écht is. Het is niet erg. Je bent een mens, geen robot."