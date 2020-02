Everse in FC Rijnmond: 'Feyenoord heeft er een indrukwekkende reeks opzitten maar het voetbal moet beter'

Jan Everse was maandag te gast in FC Rijnmond. De oud-voetballer van Feyenoord blikt terug op de spectaculaire zege van de Rotterdammers bij PEC Zwolle (3-4). Everse is erg te spreken over de indrukwekkende reeks van de Feyenoord. Toch is Everse ook kritisch. "Feyenoord kwam met 2-0 achter, bij een betere tegenstander redt je het dan niet meer".