Burgemeester Krimpen over 14-jarige met groot mes: 'Ouders zijn verantwoordelijk'

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel wil dat ouders beter op hun kinderen letten. Hij reageert daarmee op de arrestatie van een 14-jarige jongen, die afgelopen weekeinde met een mes van 30 centimeter rondliep. Ook bestaat het vermoeden dat de jongen uit Krimpen aan de Lek in het bezit was van harddrugs.

"Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind. Zij horen te weten waar hun kinderen zijn en wat ze doen", vertelt Vroom. "Zeker jonge tieners staan bloot aan de verleidingen van deze tijd. Ouders hebben de belangrijke taak om hen hierin te begeleiden. Ik heb daarom ook de burgemeester van Krimpenerwaard gevraagd om een vermanende brief aan zijn ouders te sturen."

Die ouders konden, ondanks herhaalde pogingen van de politie, niet worden bereikt. De betreffende jongen is inmiddels overgedragen aan professionele instanties. Vroom gaat nu in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen en moeten worden om de veiligheid in Krimpen aan den IJssel te waarborgen.