Houten woontoren in Lloydkwartier: 'Uniek voor Rotterdam'

Tussen het pand van Rijnmond en het STC ligt nu nog een grasveld met daaromheen parkeerplekken. Maar binnenkort komt hier een uniek gebouw genaamd 'Sawa'. "En dat is ook geïnspireerd door het gelijknamige eiland", legt Winkel uit. "Vroeger gingen hier vandaan de boten richting Indonesië."



"Dit is een goede zaak lijkt mij", voegt duurzaamheidsexpert Huib Sneep toe. "Het wordt hoog tijd dat we niet alleen caravans van hout maken, maar ook serieuze gebouwen", vervolgt Sneep, die zelf in 1995 al voor zichzelf een houten kantoor liet bouwen in Baarn. "Maar het zit niet in onze cultuur om veel met hout te bouwen zoals ze dat in Oost-Europa of Scandinavië wel vaker doen, dat is de reden dat het hier waarschijnlijk nog niet vaak is gedaan."Daarnaast is het concept ook heel duurzaam. "Hout neemt namelijk CO2 op, in plaats van beton dat het juist uitstoot", legt Mark Compeer van architectenbureau Mei uit. "De betonindustrie is ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot, dus dit is veel duurzamer", vervolgt Compeer, en expert Huib Sneep kan dat alleen maar erkennen. "Dit is in vele opzichten dan ook veel duurzamer, qua gebruik van materiaal en de energie die er wordt verbruikt."

Het verantwoordelijke architectenbureau, Mei, hoopt uiteindelijk dat dit gebouw een prototype kan vormen voor toekomstige bouwprojecten van hout. "En het kan snel gaan, want over een jaar gaan we beginnen. En omdat het monteren van hout sneller gaat dan het gieten van beton, kunnen we anderhalf- tot twee jaar later wel klaar zijn als alles meezit", besluit architect Robert Winkel.