Aboutaleb: Tweede keer mes op zak? 2500 euro boete voor ouders

Aboutaleb over messen bij jongeren: 'Tweede keer mes op zak? 2500 euro boete'

Om de toenemende problemen met messen onder jongeren de kop in te drukken, gaat de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid om een dwangsom op te leggen.

Als jongeren die eerder al een keer zijn betrapt met een mes op zak er nog een keer één bij zich hebben, zijn de ouders verantwoordelijk, vindt Aboutaleb. "We moeten de ouders verantwoordelijk stellen. Als ouders niet meewerken, volgt er bij een tweede keer een mes de boete van 2500 euro", zei Aboutaleb in gesprek met presentator Ruud de Boer.

Hij reageert verder op de oproep van de burgemeester van Nissewaard en Ridderkerk aan Den Haag. Zij willen dat er een landelijk verbod op messen komt. Volgens Aboutaleb wordt zo'n verbod lastig, want welke messen ga je dan verbieden?

"Ik begrijp de collega's die zeggen er moet een wet komen", zegt Aboutaleb. "Maar ik begrijp ook de minister, want wat is een mes? Een aardappelschilmesje? En mag het bij de scouting dan ook niet meer?"

Aboutaleb zegt dat de burgemeesters in onze regio zolang dat niet duidelijk is moeten roeien met de riemen die ze hebben. "Begin met een gebiedsverbod. Vertel jongeren dat ze alleen een bepaalde route van en naar school mogen afleggen. Wijken ze daar vanaf hebben ze een probleem."

De burgemeester zegt verder dat er op dit moment in Londen onderzoek gedaan wordt door medewerkers van de gemeente Rotterdam. "Het komt daar vandaan en is het al langer een probleem. Het wordt met drill-muziek geassocieerd. Daarbij worden messen en rivaliteit verheerlijkt. Je telt pas mee als je een mes hebt en dat resulteert in hele jonge kinderen, van 13, 14, 15 jaar, die een mes bij zich hebben."