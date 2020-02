'Ik mag van mijn dochter 's avonds niet meer alleen over straat lopen'

Spijkenissers zijn helemaal klaar met het messengeweld in onze regio. Zaterdag waren er opnieuw minderjarigen betrokken bij een steekpartij. Dit keer bij metrohalte Heemraadlaan in Spijkenisse.

"Tja, de jeugd", denkt een man die onderweg is naar de metro hardop. "Jammer genoeg hoor je te vaak dat ze met messen op zak lopen." Hij geeft aan het jammer te vinden dat de tijden zo zijn veranderd. "Ik mag van mijn dochter in de avond ook niet alleen over straat lopen."



Andere voorbijgangers zijn het helemaal met hem eens. "Je hoort steeds over steekincidenten, en jongeren die met messen lopen. Dus ja, heftig!"



Zorgen om de daders

Een ander vult aan: "Het is zowel voor de slachtoffers als daders verschrikkelijk." Hij legt uit dat hij zich ook zorgen maakt om de dader en de mogelijke thuissituatie van diegene.

"De ouders, misschien ook wel grootouders en broers of zussen. En wat zich daar thuis allemaal kan afspelen, dat dit tot gevolg heeft. Daar maak ik me wel zorgen om."



De oplossing?

Dat er snel een oplossing moet komen vanuit de overheid, vinden ze allemaal. "Ik vind het vreselijk dat dit allemaal gebeurt. En het einde zien we er jammer genoeg nog niet van."

Maar wat de oplossing moet zijn? "De overheid moet met politie, zorginstanties en de ouders om tafel. Er moeten worden gekeken wat hier aan de hand is. Iets voor de beleidsmakers ook."