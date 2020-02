Aboutaleb: Ajax-supporters welkom bij bekerfinale tegen Feyenoord

Als de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax gaat zijn uitsupporters van Ajax welkom in De Kuip. Dat maakte burgemeester Aboutaleb maandagavond bekend op Radio Rijnmond.

"Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en niet voor de beker. Het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn Ajax-supporters welkom in De Kuip voor de beker", aldus Aboutaleb.

Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn dat er uitsupporters aanwezig zijn bij De Klassieker. De maatregel werd ingesteld nadat er tijdens de wedstrijden van Feyenoord en Ajax vaak ongeregeldheden waren.

Het is nog niet bekend wie de finale van de TOTO KNVB Beker zal spelen. Als Feyenoord wint van NAC en Ajax wint van FC Utrecht zal de finale tussen Feyenoord en Ajax zijn. De finale is op 19 april in De Kuip.