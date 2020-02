Dode bij aanrijding tussen trein en auto in Schiedam, treinverkeer hele nacht stil

Bij een botsing tussen een passagierstrein en een auto in Schiedam is een dode gevallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De botsing gebeurde kort voor 22:00 uur op de overweg bij de Kerkweg. De trein richting Delft kwam in botsing met de auto, die vervolgens een stuk mee werd gesleept over het spoor en daarna in brand vloog.

De voorkant van de trein raakte door de klap en de vlammen beschadigd. De machinist bleef ongedeerd en is opgevangen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

In de trein zaten ruim tweehonderd passagiers. Zij zijn geëvacueerd en in de buurt opgevangen. Voor hen is alternatief vervoerd geregeld.

Het treinverkeer in beide richtingen ligt voorlopig stil tussen Rotterdam en Delft. Volgens de gemeente Schiedam duurt dit vermoedelijk tot dinsdagochtend 06:30 uur. Wel rijden er snelbussen tussen Schiedam Centrum en Delft Campus.

De oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht.