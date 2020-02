Oudste Rotterdamse avondwinkel wil ook langer open blijven

Krantenartikel uit 1981 over de opening van Et Taouyt's avondwinkel

Laamari et Taouyl in zijn avondwinkel aan de Nieuwe Binnenweg

Drie partijen in de Rotterdamse gemeenteraad dienen donderdag een voorstel in om avondwinkels de vrijheid te geven om langer open te blijven dan 01:00 uur. Laamari et Taouyl, eigenaar van een avondwinkel aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam sinds 1981, is ook groot voorstander.

"Inmiddels zijn alle supermarkten open tot 22:00 uur. Die drie uurtjes die ik langer open ben, maken het verschil niet meer", legt Et Taouyl uit, die ooit als eerste een avondwinkel begon in Rotterdam. "Ik begon als slager, maar wilde daarna een gok nemen door een avondwinkel te starten. In Amsterdam waren er heel veel, maar hier was nog niks. En ik dacht: mensen willen hier na hun werk toch ook nog wat kunnen halen?"

Andere tijden

Maar de tijden zijn sinds 1981 flink veranderd, merkt ook de inmiddels 73-jarige Marokkaans-Rotterdamse ondernemer. "Vroeger waren alle supermarkten op zondagen en feestdagen dicht. Ik was dan open en ook in de avond kon iedereen hier langs als de supermarkten gesloten waren", vervolgt Et Taouyl. "Nu zit er zelfs een Chinese avondwinkel aan de overkant die gewoon om 10:00 uur in de ochtend open gaat en tot 22:00 uur in de avond open blijft. Als ik zolang open wil zijn, moet ik iemand in dienst gaan nemen."

Maar Et Taouyl is strijdvaardig, net zoals hij dat eind jaren zeventig was toen hij bleef strijden om zijn avondwinkel te mogen openen. "Ik ben inmiddels ook al zes keer overvallen, maar ze hebben hier nog nooit wat mee kunnen nemen", zegt de eigenaar, die trots wat krantenknipsels laat zien over de mislukte overvallen.

"Ik vind het gewoon leuk om onder de mensen te blijven, maar het is met deze winkel wel een kwestie van mijn hoofd boven water te houden", besluit de Rotterdamse ondernemer, die toegeeft dat het niet makkelijker is geworden om te blijven concurreren met reguliere supermarkten. "Ik hoop dan ook dat de gemeente mij hierin wil helpen. Ik begon de eerste avondwinkel van Rotterdam, en nu wil ik ook de eerste worden met een nachtvergunning zodat ik tot zes uur in de ochtend open kan blijven."