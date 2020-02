Treinverkeer weer hervat na fataal ongeluk bij Schiedam

De botsing was even voor 22:00 uur bij de Kerkweg. Het slachtoffer zat in een voertuig. De wagen werd meegesleept en vloog daarna in brand.



De tweehonderd passagiers in de trein zijn met bussen overgebracht naar meerdere stations. De trein was onderweg richting Delft.

De politie heeft in de nachtelijke uren het sporenonderzoek uitgevoerd. ProRail heeft het spoor geïnspecteerd en vrijgegeven. Woensdagmorgen reden alle treinen weer zonder vertraging op het stuk tussen Den Haag en Rotterdam.