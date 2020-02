Aboutaleb gaat één dag per week werken vanuit Carnisse

Burgemeester Aboutaleb gaat zich persoonlijk richten op het verbeteren van de leefkwaliteit in de wijk Carnisse. "Ik ga proberen tussen 1 april en 1 juni een plan van aanpak te maken, om daarna een jaar lang één dag in de week te werken vanuit Carnisse."

"Die dag werk ik dus niet vanuit het stadhuis, ik ben benieuwd of dat zoden aan de dijk zet", vertelt Aboutaleb aan Rijnmond. "Ik ga onder meer in gesprek met ondernemers, bewoners, de politie en stadstoezichtmensen. Mijn vraag is of mijn persoonlijke aanwezigheid naast beleidsmatige versterking van de inzet in Carnisse tot een verbetering van de wijk kan leiden."

Carnisse scoorde in het Wijkprofiel 2020 laag op het gebied van veiligheid.