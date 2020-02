Het weer van vandaag: het gaat weer (flink) waaien

Vandaag laat de zon zich af en toe zien en blijft het in het Rijnmondgebied tot de avond droog. Het wordt 10 graden en de zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Vanavond trekt een gebied met buiige regen vanuit het westen over de regio met kans op korrelhagel, een donderklap en windvlagen.

Vannacht trekken de buien naar het oosten weg en wordt het droog. Het koelt af naar 4 graden. Er staat vanavond aan zee een harde zuidwestenwind, vannacht waait de wind uit het westen- tot noordwesten en is minder sterk.

Morgen een aardige dag met af en toe zon en blijft het tot de avond droog. In de avond gaat het regenen. In de middag wordt het 8 graden. De westenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.



Vooruitzichten

De dagen erna zien we bijna dagelijks een ander weertype. Donderdag begint droog, maar in de loop van de middag trekt een regengebied vanuit het westen onze regio binnen. Op vrijdag dan een bonusdag met geregeld zon en blijft het dankzij een rug van hogedruk droog. Het wordt op beide dagen 10 graden. In het weekend valt er van tijd tot tijd regen. Er staat een krachtige westenwind en in de middag wordt het 10 tot 12 graden.