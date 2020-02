Minister: 'offensief tegen messenbezit onder jongeren'

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie bindt de strijd aan met het bezit van messen en andere steekwapens door jongeren. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Maar hij ziet nog steeds niets in een messenverbod.

De uitspraken van Grapperhaus komen een dag na de aankondiging van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Hij wil een boete opleggen aan ouders, wiens kinderen voor de tweede keer betrapt worden op het dragen van een mes.

"Bij een deel van de jongeren is het idee ontstaan dat je een wapen moet dragen", zegt de minister in De Telegraaf. "Daar moeten we vanaf, zeker gezien de verschrikkelijke dingen die de afgelopen tijd zijn gebeurd."

Grapperhaus reageert op het voorstel van onder andere de burgemeesters van Ridderkerk en Spijkenisse om een messenverbod in te voeren voor minderjarigen. Volgens de CDA-minister is dat niet nodig. Er zijn volgens Grapperhaus genoeg middelen al van kracht.

Zo is er de mogelijkheid om kluisjes op scholen uit te kammen. "In scholen en de omgeving daarvan preventief fouilleren en zoeken, daar ben ik zwaar voorstander van."

Dat er voor ouders een belangrijke rol is weggelegd, onderstreept Grapperhaus. Maar hij vraagt zich wel af of dat ook wettelijk geregeld moet worden.