Rangeerterrein Waalhaven weer te gebruiken, maar ProRail doet het nog niet

Goederentreinen met gevaarlijke stoffen mogen weer rangeren op het emplacement Waalhaven-Zuid. Toch zal het nog even duren voordat treinen weer gebruik maken van het opstelspoor, zegt ProRail, omdat nog niet alle problemen zijn verholpen.

Het rangeerterrein werd in september gesloten na een oefening. Op de blusvoorziening zat te weinig waterdruk. Spoorbeheerder ProRail heeft daarna een tijdelijke bluswatervoorziening aangelegd; een drie kilometer lange brandslang naar een waterbassin in de buurt. In november vorig jaar schoot tijdens een test de koppeling van die slang los.

Een nieuwe test, vorige maand, ging wel goed. Toch blijkt dat nog niet alles in orde is. Het bluswater kan nog niet op het hele terrein komen. ProRail wil eerst die problemen verhelpen, voordat het terrein weer kan worden gebruikt. Ook moet een speciaal protocol voor als de vorst intreedt worden opgesteld.

Dagelijks worden er rond de twintig treinen gerangeerd op het emplacement.