Justitie in hoger beroep tegen 'tattookillers'

Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de vier 'tattookillers'. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd aan Rijnmond. Tegen de vier was een levenslange gevangenisstraf geëist.

De mannen worden verdacht betrokken te zijn bij de dood van Onno Kuut (30). Zijn lichaam werd in 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens justitie was er sprake van een afrekening in het criminele circuit.

De 'tattookillers' danken hun naam aan de Chinese tekens die op hun rug zijn gegraveerd. De tekst daarvan luidt: Wees Daadkrachtig.

Een van de vier verdachten, Cor Pijnen (36) uit Schiedam, is nog altijd voortvluchtig. Hij droeg een enkelband vanwege een straf in een eerdere zaak, maar knipte deze door. In die zaak ging het om een mislukte liquidatie in Amsterdam. De drie andere verdachten, Brian P., Evert S. en Henk S. zijn ook voor dat misdrijf veroordeeld.