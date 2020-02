Slagbomen Erasmusbrug urenlang dicht door storing

De slagbomen van de Erasmusbrug zijn weer omhoog, na een urenlange storing in Rotterdam, dinsdagmorgen. Het verkeer kan weer over de brug.

De storing begon rond 10:00 uur. "Inmiddels is de brug vrijgegeven", laat een woordvoerder twee uur later weten. "Wat de storing heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Dat wordt nog steeds onderzocht.