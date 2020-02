Bokser Stephen Danyo verdedigt titel in De Doelen

Danyo versloeg in november in het stadion van Excelsior de Brit Navid Mansouri. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van de Rotterdammer is in april.

Naast het titelgevecht van Danyo neemt het Nederlands team het op dezelfde avond in De Doelen op tegen Tsjechië. De kaartverkoop van het evenement gaat woensdag van start.